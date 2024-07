🎥 Le début d'une nouvelle ère : Kylian Mbappé présenté en légende devant un Santiago Bernabéu plein à craquer pour l'occasion

Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu, ce mardi. Le stade était comble, 80.000 personnes se sont déplacées pour l'événement.

L'information avait été officialisée avant le championnat d'Europe. La folle saga a enfin touché à sa fin, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid.

Ce mardi, l'ancien joueur de Monaco et du PSG a été présenté au Stade Santiago Bernabéu, rempli pour l'occasion. 80.000 personnes se sont déplacées pour l'événement, quelques heures seulement après la folle fête dans les rues de Madrid après le sacre de la Roja en finale de l'Euro.

Kylian Mbappé entre dans le Stade Santiago-Bernabéu ! pic.twitter.com/wUTVYhnc5i — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 16, 2024

Accueilli en véritable légende, et accompagné de Florentino Perez et d'un certain Zinédine Zidane, Kylian Mbappé a déclaré "être enfin heureux". "C'est incroyable d'être ici, mon rêve est exaucé. Mon autre rêve est d'être à la hauteur de l'Histoire de ce club."

Le joueur de 25 ans a signé un contrat courant jusqu'en juin 2029 avec les Merengues. Il portera le numéro 9.

"uno, dos, tres, Hala Madrid"



ūüí¨ Kylian Mbappé met déjà l'ambiance dans le Stade Santiago-Bernabéu ! pic.twitter.com/5ZxtZVH8UA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 16, 2024