Divock Origi va quitter l'AC Milan... et l'Europe ? Plusieurs clubs se sont manifestés pour l'ancien Diable Rouge

Décidément, ce passage des Diables à l'AC Milan n'a pas porté ses fruits. Charles De Ketelaere y a vécu une saison plus que compliquée, Aster Vranckx aussi, le tout sans parler de Divock Origi, prêté à Nottingham Forest la saison dernière et de retour en Italie.

L'ancien Diable Rouge s'est retrouvé sur une voie de garage et, en début de préparation, il a été placé dans le noyau B avant de se voir signifier qu'il pouvait se trouver un nouvel employeur.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'AC pourrait accepter une offre de dix millions d'euros pour se séparer de l'ancien de Liverpool, qui a encore deux ans de contrat et qui perçoit un salaire de quatre millions d'euros par an.

D'après la même source, deux clubs turcs (Besiktas, Fenerbahçe et Alanyaspor avaient été mentionnés), ainsi que des formations de MLS et du Qatar, ont fait part de leur intérêt aux Rossoneri.

Pour alimenter son attaque, l'AC Milan va recruter un récent champion d'Europe, Alvaro Morata. La piste numéro 2 des Milanais s'appelait Romelu Lukaku, qui est à présent en pôle position pour rejoindre le Napoli en cas de départ officialisé de Victor Osimhen.

Two turkish clubs have asked info for Divock #Origi, who is not in #ACMilan’s Plans. There also interests from Qatari and MLS Clubs. His contract with #Milan expires in 2026 (€4M/year + bonuses). #transfers