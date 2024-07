Le RFC Liège remonte un déficit de deux buts en amical et s'impose grâce à un triplé : découvrez les faits marquants de la rencontre

Le RFC Liège recevait le KSK Tongeren (D2 VFV) ce mercredi en match amical. Après une première période difficile sur le plan défensif, bien qu'intéressante offensivement, les Sang & Marine ont rectifié le tir durant le deuxième acte, pour finalement s'imposer.

Deux jours après sa reprise des entraînements (le groupe avait repris une première fois au mois de juin, avant une pause de deux semaines), le RFC Liège recevait le KSK Tongeren (D2 VFV), qui a également commencé sa préparation cette semaine, ce mercredi soir à Rocourt.

Tongres surprend le RFC Liège à deux reprises

En première période, les Sang & Marine se procurent de grosses occasions, mais, en manque de rythme, peinent à appuyer sur l'accélérateur. Ryan Merlen et Théo Pierrot sont bien dans le match et amènent plusieurs opportunités, mais la défense de l'équipe entraînée par Alexandre Digregorio (bien connu en région liégeoise) et Jordan Remacle se défend bien.

Elle fera même mieux, en seconde moitié de première période. Sur un joli mouvement venu de la gauche, la défense Sang & Marine est prise de vitesse. Le centre d'Aristote Lufuankenda est de qualité, la reprise de la tête de Mauro Lo Presti aussi. Tongres est aux commandes (0-1, 28e). Quelques minutes auparavant, Benoît Bruggeman, isolé dans le rectangle par Maxime Cavelier, avait manqué le cadre.

La différence liégeoise est aux trois quarts composée de joueurs qui n'étaient pas titulaires, ou qui n'étaient pas au club la saison dernière. Elle manque donc d'automatismes, et ça se voit. Approximation, l'auteur du premier but se présente en face à face devant Debaty et le lobe, Liège accuse désormais deux buts de retard (0-2, 39e).

Le réveil Sang & Marine, signé Atteri

La seconde période est différente. Liège s'était déjà offert des occasions en première, mais cette fois, les met au fond. Trois minutes seulement après la reprise, Zakaria Atteri transforme un penalty et remet les siens dans le match (0-1, 48e). En étant le plus prompt dans la surface, il s'offre même un doublé six minutes plus tard et remet les deux équipes à égalité (2-2, 54e).

La deuxième période du RFC Liège est meilleure. Tongres n'a plus l'occasion de sortir, comme c'était le cas en première mi-temps. Les joueurs de Gaëtan Englebert ont à présent la pleine possession du ballon, le plein contrôle de la rencontre, et prennent finalement logiquement les commandes. Frappe contrée de Ryan Merlen, Zakaria Atteri est, une nouvelle fois, à la bonne place pour le triplé (3-2, 68e).

Passé devant au score, Liège manque de faire le break en fin de match (Mouhli a notamment trouvé la barre, sur coup-franc), mais s'est rassuré. Après une première période plus terne, les Sang & Marine ont rectifié le tir et se sont finalement imposés contre une équipe de Tongres principalement francophone en raison de son nouveau staff, qui jouera plus que très certainement les premiers rôles en D2 VFV.

RFC Liège en première période : Debaty - Marzo, Lambot, Moreau, Lucker - Pierrot, Lioka Lima, Merlen - Bruggeman, Cavelier, Arslan

RFC Liège en seconde période : Lejoly - d'Ostilio, Bustin, Pierrot, Lioka Lima - Merlen, Mouhli, Loemba - Mouchamps, Atteri, Ndongala (test)