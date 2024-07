🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea pour une annonce attendue par les supporters des Blues

Eden Hazard a refait son apparition sous le maillot de Chelsea. Il a présenté la nouvelle vareuse des Blues.

Les grands clubs sont toujours à la recherche de nouvelles idées pour présenter leurs nouveaux maillots et leur conférer un caractère unique.

Demander à d'anciennes gloires de l'équipe de les mettre en valeur est une technique de plus en plus utilisée. C'est ainsi que Chelsea a fait appel à un certain Eden Hazard pour leur nouveau kit.

Eden Hazard, à jamais une légende de Chelsea

Les Blues ont mis en scène l'arrivée d'Eden au centre d'entraînement de Cobham, avec quelques retrouvailles chaleureuses au menu, avant de dévoiler le maillot qui habillera les joueurs pour les rencontres à domicile.

De quoi revoir l'ancienne idole de Stamford Bridge avec un maillot de Chelsea sur les épaules après pas moins de 352 matchs disputés pour le club.

Eden a quitté le club londonien en 2019 pour signer au Real Madrid contre plus de 120 millions d'euros.

ūüĒĶūüáßūüá™ Eden Hazard helping launch the new Chelsea kit!pic.twitter.com/Ybt9BvWj5Z

— Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 17, 2024