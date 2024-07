L'exemple du Standard fait peur : l'Antwerp, dans le rouge foncé financièrement, va réagir !

Paul Gheysens a déjà investi des sommes considérables dans le Royal Antwerp FC. Cependant, le club anversois est dans le rouge financièrement, et va emprunter une autre voie.

Les chiffres du Royal Antwerp deviennent rouge foncé. Au cours du dernier exercice, une perte de pas moins de 46,5 millions d'euros a été enregistrée par le Great Old.

Paul Gheysens a repris le Matricule 1 en 2017 et y a, depuis, injecté plus de 150 millions d'euros. Une situation qui ne peut plus durer.

Le club va donc emprunter un chemin différent à partir de cette saison. Fini les grands noms qui se dirigent vers le Bosuil, mais plutôt des talents à moindre coût, notamment sur le plan salarial.

Changement de plan pour l'Antwerp, qui doit trouver de l'argent rapidement

Selon le journal économique De Tijd, Paul Gheysens recherche de nouveaux investisseurs pour le club. Il souhaiterait, toutefois, conserver la majorité des parts.

L'homme fort anversois a chargé la société britannique Tifosy de trouver de nouveaux capitaux et de nouveaux investisseurs. Tifosy le fait également pour La Gantoise et a déjà travaillé pour de grands clubs tels que l'Inter Milan et l'Inter Miami.

Paul Gheysens pourrait vendre certaines de ses actions, ou en créer de nouvelles par le biais d'une augmentation de capital. Gazet van Antwerpen a tenté d'en savoir plus, mais n'a, pour le moment, pas obtenu de réponse. Ni de la part de Tifosy, ni de la part de l'Antwerp, sur l'avancée des négociations.