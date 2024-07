Dries Mertens donne un conseil à Romelu Lukaku pour la suite de sa carrière : "Cela me rendrait très heureux !"

Romelu Lukaku pourrait bientôt rejoindre Naples. L'ancien Diable Rouge Dries Mertens en est extrêmement heureux.

Romelu Lukaku se trouve actuellement dans une situation assez spéciale. L'attaquant pourrait bientôt partir pour Naples, mais seulement une fois que Victor Osimhen sera parti.

Le Diable Rouge devra sacrifier une bonne partie de son salaire, mais a quand même trouvé un nouvel employeur en Italie. Dries Mertens espère que l'accord aboutira.

"Romelu est un bon ami et un joueur fantastique. Le voir à Naples me rendrait vraiment heureux. Avec lui, on peut à nouveau viser la victoire. Est-ce qu'il m'a demandé de l'aide pour trouver une maison ? Non, je ne pense pas qu'il en ait besoin", a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.

Mertens a évolué de 2013 à 2022 à Naples, où il est devenu un chouchou du public. Il a ensuite rejoint Galatasaray en Turquie. Lorsqu'il arrêtera de jouer au football, il aimerait revenir à Naples.

"Mon ancienne vie me manque. Où est-ce que ça a mal tourné pour Naples la saison dernière ? Peut-être ont-ils trop fêté le titre de la saison précédente ? Je pourrais le comprendre."