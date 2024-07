Simon Mignolet regrette-t-il sa retraite internationale ? Il répond sans détour

Souvent cantonné à un rôle de suppléant derrière Thibaut Courtois, Simon Mignolet est resté longtemps dans l'ombre chez les Diables Rouges.

Après 35 sélections chez les Diables Rouges, Simon Mignolet a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022.

Dans les colonnes du journal Het Laatste Nieuws, Mignolet est revenu sur son choix de quitter l'équipe nationale. Il dit ne rien regretter.

"J'ai fait un choix mûrement réfléchi il y a un an et demi", commence-t-il. "Le scénario qui s'est produit aujourd'hui n'était pas non plus envisageable à l'époque. Je ne regrette donc pas d'avoir fait ce choix."

"Certains joueurs commenceraient à s'inquiéter", continue le gardien du Club de Bruges. "Mais j'ai fait ce choix à l'époque pour pouvoir prolonger ma carrière de quelques années. Et avec succès. Aujourd'hui, je digère les entraînements aussi bien qu'il y a cinq ans."

"Au cours d'une saison de soixante matches, il est nécessaire de se reposer mentalement et physiquement. Jouer pour l'équipe nationale à mon âge entraînerait sans aucun doute des complications", conclut le joueur de 36 ans.