Le retour du dragon : le RAEC Mons prépare sa saison en D1 ACFF et vise le football professionnel

Alors que la Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end, les clubs de divisions inférieures préparent tranquillement la reprise. La D1 ACFF ne reprend que dans un mois, et le RAEC Mons, promu, s'y prépare avec un projet ambitieux.

En 2025, cela fera dix ans que le RAEC Mons a été radié du monde du football professionnel belge, point final d'une rapide descente aux enfers depuis la D1. Quel beau symbole ce serait, donc, que 10 ans plus tard, pour ce triste anniversaire, les Dragons retrouvent la Challenger Pro League et le niveau professionnel.

Pour ça, il faudra bien sûr réussir une belle saison : en tant que promu de D2 ACFF en D1 ACFF (l'ancienne Nationale 1, elle-même ancienne D1 Amateurs... si vous suivez), Mons va devoir s'adapter à un niveau en théorie bien supérieur. En théorie seulement, car cette D1 ACFF 100% francophone n'apparaît pas comme un énorme défi.

Une D1 ACFF... au goût de D2 Amateurs ?

Mons, Tournai, Rochefort, Tubize, Binche, Stockay, l'Union Saint-Gilloise U23 : 7 des 12 équipes disputant la D1 ACFF en 2024-2025... proviennent de la D2 Amateurs, un échelon que le RAEC Mons a survolé la saison passée. Deux autres sont des équipes U23 (le SL 16 et les Zebra Elites). Parmi les "vraies" équipes, seuls Namur, Virton et l'Olympic Charleroi évoluaient dans la défunte Nationale 1, y finissant respectivement 15e, 10e et 7e.

Bref : l'Albert a un coup à jouer, et un beau, car le noyau montois s'est encore renforcé par rapport à la saison passée. De l'expérience, des noms connus et bien sûr Dante Brogno à la barre : le Tondreau, véritable "House of Dragon", rugit à nouveau.

Dante Brogno pour une troisième montée d'affilée ?

En rejoignant la Renaissance Albert Mons 44 en 2022, Dante Brogno prenait un gros risque : celui de s'enterrer dans les tréfonds du football belge. La légende du Mambourg quittait quelques mois plus tôt les Francs-Borains, le club rival, qu'il venait de faire monter en D1 Amateurs, pour retourner... deux divisions plus bas.

Deux ans plus tard, alors que le RFB est monté en Challenger Pro League, Dante Brogno a enchaîné deux montées d'affilée et rêve d'une troisième. C'est même devenu une affaire de famille, maintenant que son fils Loris Brogno (31 ans), 5 buts en D1A et 18 en D1B, est revenu au pays après une aventure en Azerbaïdjan et en Serie D.

Des noms bien connus, des joueurs d'expérience

En plus du duo Brogno père et fils, le RAEC Mons a joué la carte de l'expérience et même en partie de la nostalgie en ramenant au Tondreau un enfant du pays : Dylan De Belder (32 ans). L'ancien buteur de Lommel, Waasland-Beveren ou encore du Cercle de Bruges fait son retour dans le club de ses débuts, là où il a fait ses premiers pas en D1. Avec ses 65 buts en D1B, il pèsera lourd, et s'est déjà offert un quintuplé pour la confiance contre Jemappes (P1).

🔥 Voici les buteurs :⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Dylan De Belder⚽️⚽️⚽️⚽️ Loris Brogno⚽️⚽️ Teddy Chevalier⚽️⚽️ Jérémy Kumbi⚽️ Kenneth Houdret⚽️ Drin Sula— 𝘼𝙘𝙩𝙪 𝙍𝘼𝙀𝘾 🐉🇵🇪 (@ActuRAEC) July 24, 2024

Avec d'autres joueurs d'expérience comme l'ancien courtraisien Teddy Chevalier (37 ans), l'ex-Zèbre Alessandro Cordaro (38 ans), l'ancien unioniste Kenneth Houdret (31 ans) ou encore le talentueux Lucas Walbrecq (28 ans), dont il a été confirmé qu'il resterait bel et bien au Tondreau, Mons a un effectif taillé pour réussir.

Et la préparation sera chargée : après le RSCA Futures (défaite 1-3), le FC Liège, le Patro Eisden ou encore La Louvière-Centre défieront les Dragons. Rendez-vous le 28 août pour la première journée de D1 ACFF : ce sera face à l'Union Rochefortoise...