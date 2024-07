🎥 Déjà la première polémique : y avait-il carton rouge pour Brandon Mechele ?

Le Club de Bruges et le KV Malines ont partagé l'enjeu dans le match d'ouverture de la saison 2024-2025. Un match marqué notamment par un geste dangereux de Brandon Mechele, non-sanctionné.

Un match, une polémique : on est pour l'instant sur du 100% et le nouveau patron de l'arbitrage belge, Jonathan Lardot, sait déjà quelle phase il va devoir revisionner pour l'émission "Under Review" de lundi prochain.

Ce vendredi, lors de FC Bruges - KV Malines, Brandon Mechele s'est en effet signalé par un geste très dangereux sur Petter Nosa Dahl, à la 87e minute de jeu.

Suite à un mauvais contrôle et face au pressing de l'attaquant malinois, Mechele a laissé traîner le pied sur la cheville de son adversaire.

Une semelle violente qui met clairement en danger l'intégrité physique du joueur adverse. Selon les règles, la VAR aurait dû revisionner les images et décider d'un carton rouge pour Brandon Mechele, semble-t-il... mais ne signalera rien.

Bruges et Malines ont partagé l'enjeu (1-1) sur des buts de Seys et Pflücke.