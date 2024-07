Quand football et musique se rencontrent : Amadou Onana, ou plutôt 24AM, a sorti son premier single, ce lundi

En pleine préparation avec Aston Villa, Amadou Onana a sorti son premier projet musical, cette nuit.

L'été d'Amadou Onana est décidément mouvementé. Premièrement, le milieu de terrain a disputé l'Euro 2024, avec les Diables.

De retour d'Allemagne, le joueur de 22 ans a enfin obtenu son transfert sortant d'Everton et a signé à Aston Villa, où il a notamment rejoint Youri Tielemans.

Alors que la préparation a repris avec la formation de Premier League, Amadou Onana est arrivé, ce lundi, à une autre date importante de sa période estivale.

En effet, c'est cette nuit que sortait son premier projet musical, "Check on me", disponible sur toutes les plateformes depuis ce lundi aux petites heures. Un son formé sur un mélange de rap et de RnB, qui devrait être suivi par d'autres, prochainement.