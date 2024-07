Comment le Standard parvient-il à transférer malgré sa situation ? Voici une partie d'explication

Le Standard est étonnamment actif sur le marché des transferts, malgré sa situation financière. Mais qu'est-ce qui explique cette surprenante activité ?

Après la saison pénible vécue par les Rouches sur le plan sportif, on craignait le pire pour 2024-2025 en raison de la situation extrasportive catastrophique du club. Ivan Leko paraissait condamné à travailler avec des bouts de ficelle, et on ne s'attendait pas à voir débarquer de vrais renforts qualitatifs à Sclessin.

Du moins, c'est ce qui semblait clair si 777 Partners et Moelis and Co, en charge de la vente, ne trouvaient pas rapidement un repreneur pour le Standard. Et à ce stade du processus, il paraît difficile d'imaginer qu'un acquéreur débarque d'ici la fin de l'été.

Pourtant, de nombreux joueurs ont déjà débarqué à Sclessin. David Bates, Marko Bulat, Grejohn Kyei, Boli Bolingoli et, aujourd'hui, le duo très prometteur Viktor Djukanovic-Sotiris Alexandropoulos. Loin d'être inintéressant, même s'il y a bien sûr des départs dans l'autre sens.

Alors, comment est-ce possible ? Het Laatste Nieuws en explique ce mercredi la raison principale : l'assureur principal de 777 Partners, A-Cap Holdings, qui aurait alloué un certain budget pour le recrutement du Standard. Ce budget a permis d'acheter David Bates, et d'assurer des options d'achat sur d'autres joueurs.

Mais A-Cap Holdings n'est bien sûr qu'une bouée de sauvetage temporaire, qui veut surtout éviter la faillite totale de 777 Partners (auquel cas, l'assureur perdrait de véritables fortunes et une image très importante aux USA). Le Standard est également forcé, dans l'autre sens, à se séparer de certains joueurs, comme Kawabe qui va retourner au Japon. En tout, une quinzaine de départ sont probables.