Star de Pro League, Diable Rouge, puis sur le banc chez Kompany, il devrait rebondir cet été !

Que devient Mike Trésor ? Transféré à Burnley en 2023 après une saison de patron avec Genk, l'ancien Soulier d'Ebène et Footballeur Pro de l'Année a disparu de la circulation et va devoir trouver une solution cet été.

Vingt-quatre assists en 42 matchs pour le Racing Genk en 2022-2023, un transfert à Burnley... et pas une seule action décisive depuis son arrivée en Angleterre (en 19 matchs). Mike Trésor (25 ans) a très clairement fait le mauvais choix en rejoignant Vincent Kompany l'été dernier.

Trésor a totalement disparu des radars en seconde partie de saison, et on aurait presque oublié que le meneur de jeu genkois avait terminé la saison précédente en tant que meilleur passeur du championnat et Footballeur Pro de l'Année, devenant même Diable Rouge au passage.

Lié à Burnley jusqu'en 2028, Trésor va devoir se relancer. Scott Parker est devenu l'entraîneur des Clarets, relégués en Championship. Mais son avenir pourrait passer par un départ, selon Het Laatste Nieuws.

Mike Trésor, malgré sa saison manquée, pourrait en effet compter sur beaucoup d'intérêt étranger en provenance de championnats tels que l'Espagne, la France mais aussi les Pays-Bas. Il est actuellement estimé à 12 millions d'euros sur Transfermarkt.

C'est aux Pays-Bas que Mike Trésor s'était dévoilé, disputant 60 matchs pour Willem II, marquant 14 buts et délivrant 18 passes décisives. Il était ensuite revenu en Belgique, où il a été formé (Anderlecht), et a fait le bonheur du KRC Genk avec 84 matchs joués pour 9 buts et 33 assists.