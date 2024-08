Pourquoi Anderlecht a les yeux rivés sur les matchs d'Europa League ce soir : les chances d'être tête de série sont réelles !

Ce soir se tiennent les matchs retour du second tour de qualifications de l'Europa League. Deux tours avant l'entrée en lice d'Anderlecht, donc, qui suivra les résultats avec attention.

En finissant 3e au classement en Jupiler Pro League, le RSC Anderlecht s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League. Ce soir se tiennent les matchs retour du second tour qualificatif, et il y aura encore un troisième tour avant l'entrée en lice des Mauve & Blanc.

Pour autant, les résultats de ce soir sont d'ores et déjà très importants pour Anderlecht. En effet, plusieurs têtes de série sont déjà en lice dès ce second tour et pourraient potentiellement prendre la porte en cas de contre-performance.

Et si le RSCA n'est actuellement pas tête de série, les Belges sont le premier club "unseeded", autrement dit le premier club à intégrer le chapeau des têtes de série si l'une d'elles venait être éliminée avant les barrages.

Anderlecht tête de série ce soir ?

En effet, dans ce second tour qualificatif, on retrouve l'Ajax Amsterdam (tête de série n°1 mais auteur d'une saison compliquée), le Sporting Braga, Molde et le Sheriff Tiraspol. Il suffit que l'un d'eux prenne la porte, et le RSCA sera tête d'affiche.

© photonews

Ce qui signifierait donc éviter, lors du tirage, des clubs tels que l'Ajax, Braga, Molde (s'ils se qualifient), le LASK Linz, Ludogorets... au profit de clubs plus "simples" sur papier. Le Besiktas et le Rapid Vienne resteraient les gros poissons à éviter dans le groupe des non-têtes de série, mais si plusieurs têtes de série sont éliminées aux tours précédents, ils pourraient eux aussi monter d'un rang.

Un club en grand danger, les autres doivent finir le travail

Anderlecht sera protégé au barrage UEL si🇸🇪 Elfsborg (1-0) élimine Tiraspol 🇲🇩🇷🇸 Vojvodina (0-1) élimine l'Ajax 🇳🇱🇮🇱 Petach Tikva (0-2) élimine Braga 🇵🇹🇩🇰 Silkeborg (1-3) élimine Molde 🇧🇻Dans le pire des cas, Anderlecht redescendra en Conference League (si défaite au Q4) pic.twitter.com/xgmp5o4kvl — Data sport Belge (@Huart8Huart) August 1, 2024

Et dans quelle situation, donc, sont ces têtes de série ? Résumons. Le FC Sheriff Tiraspol, plus grand club moldave, est en posture délicate après s'être incliné 0-1 à domicile contre Elfsborg, et est probablement la plus grande source d'espoir pour le RSCA.

Molde s'est imposé 3-1 à la maison, et ne devrait donc pas trembler à Silkeborg qui doit l'emporter par au moins 2 buts d'écart pour s'en sortir. Même scénario pour le SC Braga vainqueur 2-0 contre Petah Tikva au match aller.

L'Ajax Amsterdam a fait le service minimum au match aller contre le modeste Vojvodina (1-0), et devra donc rester très concentré pour éviter une énorme désillusion. Verra-t-on deux de ces équipes être éliminées ce soir ? Dans les bureaux de Neerpede, on suivra ça avec attention.