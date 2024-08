Une porte se ferme net pour Bilal El Khannouss en vue d'un transfert !

Actuellement aux Jeux Olympiques avec le Maroc, Bilal El Khannouss devrait encore être un joueur de Genk à son retour, mais pour combien de temps ? Une porte vient en tout cas de se fermer.

Bilal El Khannouss (20 ans) est encore un joueur du Racing Genk au 1er août, et peu de suiveurs du championnat de Belgique auraient pu le parier. Voilà plusieurs saisons que le Marocain est l'un des joueurs les plus en vue de Jupiler Pro League et plusieurs mercatos qu'il est cité dans plusieurs clubs européens.

La dernière rumeur insistante en date envoyait El Khannouss au RB Leipzig. Certains médias parlaient même d'un accord tout proche entre les différentes parties. Mais cette porte qu'on croyait grande ouverte vient de se refermer.

El Khannouss pas au RB Leipzig ?

En effet, le directeur sportif de Leipzig, Rouven Schröder, s'est exprimé dans les colonnes de Sky Sport et n'a laissé aucun doute concernant ce transfert. "Bilal est un grand joueur qui a déposé sa marque en Belgique mais le fait est qu'il y a des priorités totalement différentes actuellement", déclare-t-il.

"En ce moment, il n'est absolument pas un sujet de discussion", a conclu Schröder, fermant semble-t-il le sujet. Reste à voir si cela sera réouvert si, comme l'annonce Fabrizio Romano, Dani Olmo quitte le RB Leipzig pour le FC Barcelone contre 55 millions d'euros (lire ici).

Bilal El Khannouss est en ce moment avec le Maroc U23 pour disputer les Jeux Olympiques de Paris. On imagine que son départ se négociera après son retour à Genk. L'international marocain est actuellement le joueur le plus coté de Jupiler Pro League, évalué à 30 millions d'euros par Transfermarkt.