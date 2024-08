Les Campinois ont envoyé un signal fort lors de la première journée, avec une nette victoire face au Cercle, la révélation de la saison dernière.

Westerlo n'aurait pas pu mieux commencer la saison. Lors de la première journée, le club a renvoyé le Cercle à la maison avec un 3-0 bien tassé : "Après un seul match, nous ne devons surtout pas nous reposer sur nos lauriers", prévient Timmy Simons dans les colonnes d'Het Nieuwsblad.

"La préparation a été trop courte, un peu plus de cinq semaines, nous ne sommes pas encore au top loin de là. La plupart des clubs ont connu des débuts difficiles en début de championnat", poursuit le Belge.

"Pour nous, ce premier match a été parfait. On préfère toujours commencer par une victoire que par une défaite. Même si je suis conscient que cela dépend parfois de détails et que nous ne sommes pas encore au top. La connexion doit encore être améliorée. Mais en ce qui concerne l'intensité je suis très satisfait. Mes joueurs sont allés jusqu'au bout. Même ceux qui n'ont pas débuté le match", a souligné l'entraîneur.

Malines est un adversaire redoutable depuis quelques saisons

"Je ne me tourne pas vers le passé. Il faut regarder de l'avant et nous irons chercher les trois points contre chaque adversaire. Je veux voir de l'envie dans la possession et de la réactivité en perte de balle. Je suis conscient que le match contre Malines sera intéressant. Mais je ne veux pas que mes joueurs soient trop préoccupés par les résultats passés", poursuit l'ancien capitaine brugeois.