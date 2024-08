Officiel : un champion d'Europe rejoint Axel Witsel et Arthur Vermeeren à l'Atlético

Championne d'Europe, l'Espagne a impressionné lors du dernier Euro. La Roja a remporté la finale de la compétition face à l'Angleterre.

Les Espagnols ont pu s'appuyer sur une défense très solide. Robin Le Normand a été l'une des pièces maîtresses de l'arrière-garde ibérique.

Suite à ses bonnes prestations, le joueur franco-espagnol s'est offert un joli transfert à l'Atlético Madrid. Cela a été officialisé ce samedi.

"Robin Le Normand a rejoint l'Atlético de Madrid et a signé un contrat qui le lie au club pour cinq saisons", a communiqué l'Atlético.

Le défenseur central a évolué à la Real Sociedad pendant 8 ans, qu'il avait rejoint en 2016 en provenance de Brest. Il jouera en défense centrale aux côtés du Diable Rouge Axel Witsel. Il fera également la connaissance du Belge Arthur Vermeeren.

Welcome to your new home, Robin! ❤️🤍 pic.twitter.com/qoNuiaI0AL