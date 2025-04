Le Club de Bruges a déjà commencé ses recherches : semaines cruciales pour Gustaf Nilsson, en qui la confiance s'effrite

Gustaf Nilsson n'est toujours pas la machine à buts que le Club de Bruges espérait. Malgré onze réalisations, dont trois sur penalty, le Suédois reste en-dessous des attentes.

Gustaf Nilsson ne convainc toujours pas, surtout dans une équipe comme le Club. Si le nombre de buts est réparti entre de nombreux joueurs, il est frappant de voir que les Blauw & Zwart n'ont toujours pas de véritable machine à marquer. Sans Hans Vanaken et ses phases arrêtées, Andreas Skov Olsen serait même toujours le meilleur buteur de la saison.

Nilsson est arrivé en tant que "garantie", après ses 17 réalisations à l'Union la saison dernière. Au Club, il a bénéficié d'un meilleur encadrement, mais cela n'a pas conduit à son explosion individuelle. Malgré son statut d'international et son âge - 27 ans, l'apogée de sa carrière - son compteur est bloqué. Le Club n'a pas compté le meilleur buteur du championnat dans ses rangs depuis douze saisons, et celle-ci ne sera pas la bonne non plus.

Les doutes autour de Nilsson sont présents depuis son arrivée. Alors que la direction du Club continue de le soutenir, une partie des supporters réclamait déjà un nouvel attaquant en janvier. Cette décision a été évitée grâce à la renaissance de Ferran Jutglà. Depuis le dernier but de Nilsson, le 12 février, le Catalan a marqué sept fois. Nilsson est resté en forme, a eu des opportunités, mais n'a pas été à la hauteur, notamment contre Gand et Charleroi.

Un nouvel attaquant devrait arriver en Venise du Nord

Ses statistiques ne jouent pas en sa faveur. Nilsson n'a marqué que neuf buts en championnat sur 12,1 attendus (les fameux expected goals). Une grande différence par rapport à des coéquipiers comme Skov Olsen, Vanaken et Tzolis, qui se sont révélés plus efficaces. Nilsson est également en tête dans les occasions manquées : quinze au total.

En attendant, le Club de Bruges se prépare à un possible départ de Jutglà cet été. La recherche d'un nouvel attaquant a débuté prudemment. Il n'est pas clair s'il s'agira d'un titulaire, d'un joueur de rotation ou d'un jeune espoir. Mais une chose est sûre : beaucoup dépendra de ce que Nilsson pourra montrer dans les semaines à venir.

Si le Suédois n'améliore pas son efficacité, il risque bientôt d'être dépassé par un nouveau concurrent. Le Club de Bruges ne peut pas se permettre une saison sans un numéro neuf fiable, surtout si Jutglà part. Nilsson devra donc rapidement prouver qu'il est plus qu'un remplaçant chargé de tirer les penaltys.