Les mauvaise nouvelles continuent pour Roméo Lavia

Roméo Lavia était absent cette semaine pour le derby de Londres. On ignore combien de temps il sera encore tenu éloigné des terrains.

Après qu'il ait fait un bref retour en championnat avant la trêve internationale, disputant 8 minutes face à Arsenal, Roméo Lavia n'aura une nouvelle fois pas pu enchaîner. Enzo Maresca annonçait cette semaine une nouvelle blessure du médian belge.

Les chiffres commencent à être alarmants, Lavia ayant déjà manqué plus d'un an cumulé en journées d'absence (lire ici). On ignorait combien de temps il allait cette fois être indisponible, mais le Diable Rouge était absent lors du derby de Londres ce jeudi.

Maresca a désormais confirmé que Lavia serait encore absent ce week-end, face à Brentford. On sait du côté de Chelsea qu'il faudra être - très - patient avec le jeune talent belge, pour lequel un retour précipité peut être une vraie catastrophe.

"Sa blessure semble un peu moins grave que celle de Wesley Fofana", rassure cependant Enzo Maresca. Le Français a lui aussi souffert cette semaine d'une rechute après une longue absence suite à une blessure aux ischios, mais on ignore combien de temps il sera absent.