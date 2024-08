La première de Debast ne se passe pas comme prévu : "Je ne me rappelle pas d'un match aussi désastreux"

La préparation de Zeno Debast s'est plutôt bien passée avec quelques prestations prometteuses. Mais en Supercoupe, pour son premier vrai test, le Diable Rouge s'est loupé.

Avant la reprise des championnats européens, place aux Supercoupes comme le veut la tradition, et ce samedi, le Sporting Portugal affrontait le FC Porto. Une rencontre qui faisait également office de grands débuts en match officiel pour Zeno Debast avec le club de Lisbonne.

Debast, arrivé pour 15,5 millions d'euros au Sporting, était l'une des attractions de la présaison, et avait jusqu'ici séduit le public. Mais ce samedi, cela a été plus compliqué pour le Belge. Le Sporting Lisbonne et le FC Porto se sont séparés dos-à-dos sur un score de 3-3 au terme du temps règlementaire.

Encaisser trois buts n'est pas toujours synonyme de mauvaise performance pour un défenseur central. Mais Debast a directement offert le 3-1 aux Dragons alors que le Sporting menait 3-0, et n'était pas tout blanc sur les deux autres buts de Porto.

O Debast é horrível. Não vou alongar — L (@leandromprocha) August 3, 2024

Não me lembro de um jogo tão desastroso como o de Debast hoje. Está nos 3 golos do Porto e ainda ofereceu a bola que ia dando o 1-0 ao Porto logo no início. #DiaDeSporting — Pedro Carvalho (@PedroCa47482522) August 3, 2024

Já vi o suficiente, Debast é para emprestar ao Portsmouth — tudo (@afonso_axe) August 3, 2024

Les supporters du Sporting étaient particulièrement sévères sur les réseaux. "Je ne me souviens pas d'un match aussi désastreux que celui de Debast. Il est impliqué sur les trois buts de Porto", écrit l'un d'eux. "Debast est horrible", écrit un autre ; "On a toujours le bordereau pour renvoyer Debast en Belgique ?", s'interroge un troisième.

Un autre défend le Diable Rouge : "Mettre Debast dans l'axe (d'une défense à 3, nda), c'est demander à perdre. C'est un gamin qui vient d'arriver et on lui demande de faire le job d'un joueur mille fois plus expérimenté". "J'en ai vu assez, prêtez-le à Portsmouth", écrit un supporter moins patient.

Bref : Zeno Debast, face à un adversaire de très haut niveau, a vécu un baptême du feu compliqué et va devoir travailler dur pour conquérir le coeur du public. En prolongations, le FC Porto fera 3-4, mais cette fois, impossible de le blâmer : l'ancien du RSCA était sorti après le temps règlementaire...