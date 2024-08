Surprenant : une ancienne pépite de Pro League pourrait s'offrir un superbe transfert...au PSG !

Lors de son doublé coupe-championnat, l'Antwerp avait vu plusieurs (jeunes) joueurs se démarquer et attirer les regards de clubs plus huppés.

L'un d'eux était Willian Pacho. Le défenseur central équatorien avait été recruté l'été dernier par l'Eintracht Francort pour 9 millions d'euros.

La saison dernière, Pacho a réalisé de très solides prestations, jouant 44 rencontres et cumulant près de 4000 minutes de jeu.

A 22 ans, il pourrait franchir un palier extrêmement significatif dans sa jeune carrière. Selon les informations de Sky Sports, il intéresserait le Paris Saint-Germain.

L'intéret du club français serait réel. Des discussions auraient déjà eu lieu. Pacho serait désireux de tenter une nouvelle aventure.

