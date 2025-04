Le remplaçant de Dennis Praet a convaincu : l'Antwerp va lever son option d'achat et construire sa nouvelle équipe autour de lui

2839

L'Antwerp est satisfait de Mauricio Benitez. L'Argentin est arrivé en Belgique cet hiver en provenance des Boca Juniors et même s'il a encore besoin d'un temps d'adaptation, son talent est indéniable et le Great Old veut négocier son transfert définitif.

Dennis Praet blessé en phase classique et peu convaincant, le Royal Antwerp a signé Mauricio Benitez, milieu de terrain argentin de 20 ans, en prêt au mois de janvier. Il est loué pendant une saison et demi, avec option d'achat. Benitez est un jeune produit de Boca Juniors, qui a fait ses débuts avec l'équipe première en 2024. Avec l'équipe nationale U20 d'Argentine, il a remporté la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinentale. Son style de jeu en tant que médian défensif correspond parfaitement au Great Old. Le club espère continuer à le développer et le revendre avec un bénéfice, ce qui collerait à sa stratégie de développement des talents mise en place depuis le début des soucis financiers de Paul Gheysens. L'Antwerp devrait donc lever son option d'achat dès cet été et renforcer son milieu de terrain. Benitez sera en concurrence avec Denis Odoi et Jairo Riedewald, notamment. Mais son adaptation au football belge sera déterminante pour son impact au sein du club. L'Antwerp espère construire sa nouvelle équipe autour de Mauricio Benitez, selon le Nieuwsblad, car il ne reste déjà plus rien du noyau champion il y a deux ans. Jelle Bataille pourrait être le seul survivant en début de saison prochaine.