Le Standard n'est plus comme la saison dernière : Ibe Hautekiet, l'un des grands gagnants du début de saison des Rouches, peut comparer

Si le Standard tient aussi bien la route défensivement, en ce début de saison, c'est évidemment grâce à ses deux recrues qui font déjà du bon travail, mais aussi grâce à Ibe Hautekiet. L'un des grands gagnants du début de saison des Rouches a vécu un dimanche spécial, contre ses anciennes couleurs.

Les observateurs étaient inquiets avant le début de saison du Standard. Avec ce qui s'est déroulé la saison dernière et la situation entourant le club, les pronostics n'étaient pas bons pour les Rouches.

Pourtant, le début dépasse les attentes. Le Standard a partagé à Genk, a battu Bruges à domicile et compte quatre points après deux journées. Si les Liégeois n'ont marqué qu'un seul but, ils n'ont, surtout, pas encaissé.

Le secteur défensif du Standard a été complètement repensé, et il se porte très bien. Bosko Sutalo et David Bates apportent déjà un plus, et un Ibe Hautekiet solide et fiable a gagné sa place en tant que troisième défenseur central.

Au Standard, beaucoup de choses ont changé en peu de temps

Cette victoire contre le Club, son ancien club, était particulière pour lui. Sa première grosse victoire à Sclessin, dans un tel contexte et avec une telle prestation défensive, ça ne peut que contenter. C'est tout sourire qu'Ibe Hautekiet est arrivé à notre micro après la partie. Très souvent sur le banc la saison dernière, le joueur de 22 ans peut comparer les deux groupes, les différentes ambiances, les résultats.

"Cette année, je pense que le club a davantage recherché de la personnalité. Ils ont cherché des joueurs qui ne baissent pas les bras, des vrais battants. La saison dernière, certains étaient moins comme ça."

"Certaines recrues étaient plus négatives, ou ne mouillaient pas leur maillot au maximum. Aujourd'hui, ce n'est certainement plus le cas. Tout le monde a envie de se donner à fond, de se battre, et ça fait une grande différence."

Ivan Leko a réussi à souder un vestiaire qui était plus divisé que jamais, il y a quelques mois encore. Avec beaucoup de sang frais et une nouvelle méthode de travail, le Croate réinstaure progressivement l'ADN du club au sein de son groupe. Une victoire, déjà, pour lui.