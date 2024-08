🎥 Kevin De Bruyne surprend tout le monde...avec un nouveau look

Kevin De Bruyne n'a pas réalisé l'EURO qu'il voulait avec les Diables Rouges. Après une phase de groupe assez moyenne, ils ont été éliminés en 8e de finale par la France.

Ensuite, le milieu de terrain a profité de vacances bien méritées. Il est maintenant de retour en Angleterre pour se préparer avec Manchester City pour la nouvelle saison.

Ce mardi, De Bruyne s'est présenté au centre d'entraînement du club mancunien. Avec un détail assez surprenant : le Diable Rouge a en effet...opté pour une nouvelle coiffure.

Un nouveau look qui ferait sans doute penser à celui de son coéquipier, Erling Haaland. "Super, le chignon", a-t-on lancé à De Bruyne, qui a répondu avec humour : "Je dois me couper les cheveux !".

Manchester City débutera sa saison le 10 août prochain, avec la rencontre de Community Shield face à Manchester United.

"Oooooo, top knot!" ūüėÖ@KevinDeBruyne trying something a little different! ūüíą pic.twitter.com/iGBlCe5f7v