Le mercato fou du Club de Bruges va-t-il continuer ? Un international sud-américain expérimenté est cité !

Le Club de Bruges a déjà été très actif cet été sur le marché des transferts, mais il y a encore du travail, comme les résultats le démontrent. Un nouveau renfort est évoqué.

Christos Tzolis, Gustaf Nilsson, Zaïd Romero, Ardon Jashari, Hugo Siquet, et encore Dani Van den Heuvel (second gardien) ce mercredi : le Club de Bruges multiplie les acquisitions en cette première moitié de mercato.

Et cela ne devrait pas s'arrêter : Nicky Hayen a probablement encore besoin de renforts, même si le Club devra également dégraisser à un moment ou un autre (lire ici). Et selon un média brésilien, Blog do Sao Paulo, un joueur sud-américain serait dans le viseur de la direction brugeoise.

Ainsi, Jhegson Memdez (27 ans) serait considéré comme une solution pour combler le départ potentiel de Raphael Onyedika, que les rumeurs envoient en Arabie Saoudite depuis le début du mercato. Memdez appartient au FC Sao Paulo, qui l'a prêté sans grand succès à Elche (D2 espagnole) la saison passée.

Memdez serait également suivi par San José en Major League Soccer. Évalué à 1,5 million d'euros, Jhegson Memdez est international équatorien à 36 reprises, et s'est surtout signalé à Orlando City (83 matchs), en MLS. Bruges serait sa première expérience européenne.