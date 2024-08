Bruges a dépensé des fortunes : maintenant, le Club veut vendre

Pour le Club de Bruges, le mercato a jusqu'à présent été synonyme de recrutement massif. Il va maintenant valoir dégraisser en attendant des affaires de dernière minute.

Le Club de Bruges a déjà pu accueillir plusieurs nouveaux visages cet été. Avec les arrivées de Ardon Jashari, Christos Tzolis, Gustaf Nilsson, Zaid Romero et Hugo Siquet, cinq nouveaux joueurs ont été recrutés, et Nordin Jackers a définitivement signé.

En soi, il n'y a plus besoin de renforts, à moins qu'une offre exceptionnelle pour un joueur clé n'arrive soudainement, bien sûr. Mais une fois de plus, la stabilité semble être la priorité pour les Brugeois.

Comme ils ne joueront en Europe qu'en septembre, il n'y a aucune nécessité d'agir rapidement. Cependant, il pourrait y avoir des mouvements sortants à venir, car jusqu'à présent, seul Roman Yaremchuk a quitté l'équipe à titre définitif.

Arrivé à Bruges pour plus de 16 millions d'euros, Yaremchuk n'a jamais vraiment percé chez les Blauw en Zwart. Ainsi, après un prêt en Espagne, un accord définitif a été conclu avec l'Olympiakos en Grèce.

Mais il y aura encore d'autres départs. Dedryck Boyata doit quitter le Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge a été recruté pour 2 millions d'euros à l'été 2022 en provenance du Hertha Berlin, mais a eu du mal à trouver sa place au Jan Breydel.

Quelques autres cherchent également une solution. En principe, Philip Zinckernagel, Kamal Sowah et Faitout Maouassa devraient également partir cet été. Ils ne sont plus pris en compte par Nicky Hayen.

Zinckernagel a participé à la préparation, mais n'était même pas dans l'équipe contre le KV Malines. De plus, il entame sa dernière année de contrat, c'est donc le moment idéal pour Bruges s'ils veulent encore en tirer profit.

Quatre départs, ou peut-être huit ?

C'est à peu près la même chose pour Sowah. Lui non plus n'entre plus dans les plans des Blauw en Zwart et son contrat se termine après cette nouvelle saison. La même situation s'applique à Maouassa, un transfert de plusieurs millions qui n'a jamais vraiment décollé.

Par ailleurs, les Blauw en Zwart pourraient aussi bien encaisser une grosse somme. Raphael Onyedika a fait forte impression ces dernières saisons. Le Club est en train de négocier avec des clubs d'Arabie Saoudite et d'Angleterre. Un départ semble donc plausible.

Il y a aussi de l'intérêt pour quelques joueurs importants du noyau, mais jusqu'à présent, rien n'est vraiment concret pour Ferran Jutgla, Andreas Skov Olsen et Antonio Nusa. Ils ne partiront que s'il y a une bonne offre et qu'un remplaçant est prêt. Encore du travail en perspective, mais sans précipitation.