Seraing et Mbaye Leye se rassurent avec une victoire dans le derby contre le RFC Liège

Seraing a battu le RFC Liège (3-2). De bonne augure à un peu plus d'une semaine de la D1B.

Il y a quelques semaines, Seraing a été relégué en Nationale 1 en compagnie du SL 16. Mais la faillite d'Ostende a finalement permis aux Metallos de continuer à évoluer en D1B cette saison.

Mbaye Leye et son staff sont donc restés au Pairay, avec du pain sur la planche pour connaître une saison plus...sereine. A neuf jours de la reprise contre les U23 du Racing Genk, l'équipe a montré un beau visage contre le RFC Liège dans un match disputé à huis clos au Pairay.

Seraing fait bonne figure mais attend encore du renfort

Mohamed Camara a ouvert le score peu avant le quart d'heure, les visiteurs ont ensuite égalisé par Damien Mouchamps avant la mi-temps (1-1). Seraing a repris l'avantage en début de deuxième acte par Yannis Lawson et a immédiatement fait le break avec un doublé de Camara.

Benoît Bruggeman n'a pas tardé à réduire le score (3-2), mais le RFC Liège n'a pas réussi à égaliser dans la dernière demi-heure.

Les Sang et Marine n'ont toutefois pas voulu prendre de risque en vue du championnat et n'ont pas aligné leur équipe type. "C'est un match de préparation et on a pu remarquer que certains joueurs ne sont pas encore prêts, alors que d'autres étaient aux soins" explique Gaëtan Englebert à La Meuse.