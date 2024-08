🎥 Une première sous 38 degrés, deux buts dans le temps additionnel : les débuts de Julien De Sart dans le championnat qatari

Le départ de Julien De Sart a été un choc pour La Gantoise, mais sans doute aussi pour le joueur lui-même. L'offre d'Al Rayyan est arrivée subitement et est venue remettre en question sa récente prolongation chez les Buffalos.

Hier soir, le Liégeois de 29 ans a disputé son premier match dans ce nouvel environnement. Il était titulaire et a contribué à la victoire de son équipe pour le match d'ouverture du championnat qatari. Mais ce score a priori sans histoire cache deux buts marqués dans le temps additionnel (aux 90+7e et 90+10e minutes) pour éviter le partage de toute justesse.

"C'est une bonne manière de débuter la saison. On a oublié d'inscrire le 2-0, ça nous a mis dans une situation compliquée avec le 1-1. Mais on a une bonne réaction collective pour décrocher cette première victoire" explique Julien De Sart aux médias locaux.

L'ancien Gantois a fait le point sur son acclimatation : "Ca ne fait pas deux semaines que je suis là, il faut encore que je m'habitue à mes nouveaux coéquipiers, mais aussi au climat. Je me suis tout de même bien senti sur le terrain". Le mot "acclimatation" n'est pas trop fort : il faisait hier 38 degrés sur Al-Rayyan, la température montera même jusqu'à 44 degrés dans les prochains jours. Loin du printemps pluvieux qu'il a connu lors de ses derniers mois à Gand.

Deuxième de la Qatar Stars League la saison dernière, Al Rayyan vise haut : "C'est sûr, nous avons de grandes ambitions. Mais c'est dur de se prononcer si tôt. On va déjà savourer cette première victoire et tâcher d'enchainer" conclut De Sart.

🇶🇦Ooredoo Stars League | Week 1⤵️

🎙️Interview with Al Rayyan player Julien De Sart following their 3-1 victory against Umm Salal SC.#OoredooStarsLeague pic.twitter.com/cKxzB0euBg