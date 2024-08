Pep Guardiola prend déjà une grosse décision concernant De Bruyne et Doku pour le premier match de la saison !

Manchester City a de nouveau roulé sur le football anglais la saison dernière, les Citizens ont remporté un nouveau titre de Premier League, dégoûtant la concurrence.

Deux Diables Rouges se sont mis en évidence dans les rangs mancuniens : Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. Le premier s'était pourtant lourdement blessé au début de la saison.

Le milieu de terrain était revenu début 2024, faisant alors ce qu'il sait faire de mieux : marquer, donner des passes décisives, se montrant primordial dans le jeu de Pep Guardiola.

Recruté pour 60 millions d'euros au Stade Rennais, Jérémy Doku a lui aussi montré de réels signes de progression et a réalisé plusieurs très bonnes prestations.

L'ailier gauche n'était pas sûr de démarrer la saison en tant que titulaire, et devra se battre pour sa place. Mais il a reçu un signal de la part de Guardiola : il est titulaire ce samedi en Community Shield. De Bruyne est quant à lui sur le banc.

Your City side at Wembley! 🩵



XI | Ederson, Lewis, Akanji, Dias (C), Gvardiol, Kovacic, O’Reilly, McAtee, Bobb, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Ake, De Bruyne, Bernardo, Savinho, Nunes, Kabore#ManCity | @etihad pic.twitter.com/TMSuFfhOuL