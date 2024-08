Surprenant : une ancienne piste du Club de Bruges...vers Manchester United ?

Sander Berge (ex-Genk) était ciblé il y a quelques mercatos par le Club de Bruges. Le joueur de Burnley pourrait prochainement signer à Manchester United.

Rappelez-vous le mercato estival 2022 : le Club de Bruges s'était montré très intéressé par Sander Berge. Le milieu de terrain norvégien connaissait bien le championnat, étant passé par Genk.

Le Club de Bruges avait même fait le forcing, émettant une offre mirobolante pour un club belge, à hauteur de 15 millions d'euros. Rien que ça !

Cette offre avait finalement été refusée par Sheffield United. Un an plus tard, Sander Berge quittait le club anglais et signait pour un autre : Burnley.

Berge s'était montré très important dans l'effectif de Vincent Kompany, malgré la relégation en Championship. Il est bien possible qu'il reste en Premier League cette saison.

En effet, selon les informations du Mirror, Manchester United serait entré en négociations avec Burnley afin de tenter un transfert. Les Clarets demanderaient 30 millions d'euros pour le joueur de 26 ans.