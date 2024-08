Bruges sans voix : "Je n'ai pas de mots pour le décrire"

Le champion en titre vit un début de saison catastrophique et glisse doucement dans la crise.

Le choc entre Genk et Bruges était vital pour deux équipes en difficultés dans ce début de saison.

Bruges repart finalement bredouille de son déplacement dans le Limbourg, mais plus que la défaite c'est la manière qui ne s'explique pas surtout après avoir mené 0-2 jusqu'à l'heure de jeu.

A l'image de toute l'équipe, Antonio Nusa est très déçu alors qu'ils étaient si près de la victoire : "A 0-2, nous avions l'impression de contrôler la situation, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après cela. Je n'ai pas de mots pour le décrire. C'est très frustrant", a déclaré le joueur au micro de Sporza.

Aller de l'avant

Le Norvégien veut désormais aller de l'avant et se reprendre : "Les 60 premières minutes ont été excellentes, avec deux buts. Maintenant, nous devons rester unis et groupés, et regarder vers l'avant car nous ne pouvons rien changer au passé", conclut-il.

Bruges recevra l'Antwerp lors de la prochaine journée, un nouveau gros match pour le champion en titre qui pourrait se relancer face au Matricule 1, ou alors s'embourber un peu plus dans la crise.