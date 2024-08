C'est presque fait : l'Antwerp recrute son nouveau milieu de terrain en Premier League

Très joli coup des Anversois, qui vont s'attacher, gratuitement, les services de Jaïro Riedewald. Le médian défensif vient de passer sept ans à Crystal Palace, en Premier League.

Aux prises avec des difficultés financières, l'Antwerp doit réduire sa masse salariale et recruter à moindre coût. George Ilenikhena et Jürgen Ekkelenkamp sont déjà partis, Alhassan Yusuf et Vincent Janssen (même s'il a joué les trois premiers matchs de la saison) vont suivre, mais Jonas De Roeck a tout de même besoin d'un effectif complet à sa disposition.

Avec les départs d'Ekkelenkamp et Yusuf, c'est surtout au milieu de terrain que l'Antwerp a besoin de monde. Le Great Old cherchait un profil expérimenté et polyvalent, et l'a trouvé.

L'Antwerp va signer Jaïro Riedewald gratuitement et réaliser un joli coup

Ce week-end, nous vous annoncions que le Matricule 1 était sur la piste de Jaïro Riedewald qui, libre de tout contrat, vient de passer sept saisons à Crystal Palace, en Premier League.

Les choses sont décidément allées très vite, puisque Het Laatste Nieuws informe, ce lundi matin, que le transfert va bel et bien se réaliser. Le Néerlandais de 27 ans, qui avait été recruté à l'Ajax Amsterdam contre neuf millions d'euros, a disputé 96 rencontres avec l'équipe première des Eagles, n'a donc jamais eu de réelle saison complète dans les jambes, et souhaitait aussi changer les choses. Son arrivée devrait être entérinée cette semaine.