La grande surprise de ce début de saison : deux coachs impressionnent par leur style de jeu...et ça marche !

Timmy Simons est en tête du classement après un 9/9 réalisé avec Westerlo. Vincent Euvrard a également impressionné en obtenant 7 points sur 9 avec Dender, promu. Deux entraîneurs qui ont à peu près le même style et la même manière d'entraîner et de coacher.

Personne n'aurait pu le prédire au début de la saison : Westerlo est en tête de la Pro League, Dender est deuxième. Bien sûr, il est encore très tôt, mais déjà un compliment est à adresser à Timmy Simons et Vincent Euvrard. Leur style de coaching est en effet à souligner.

Les deux adoptent la même formule : ne pas compliquer les choses. Chaque joueur sait ce qui est attendu de lui et où il doit se positionner dans chaque situation. Quand presser haut, quand et comment exercer un pressing en bloc et quand il est temps de laisser le ballon à l'adversaire.

Les deux entraîneurs passent des heures à analyser tactiquement l'adversaire, mais ils n'embêtent pas leurs joueurs avec ça. Ils leur disent simplement sur quoi se concentrer et comment aborder le match en équipe.

Un système adapté aux joueurs mis à disposition

Ces deux jeunes anciens joueurs savent ce qui fonctionne le mieux. Ils veulent apporter un football moderne adapté aux possibilités de leur effectif. Les possibilités de Simons sont un peu plus grandes que celles d'Euvrard. Mais le principe est le même : joue un système qui correspond aux joueurs mis à disposition.

Les possibilités à Dender sont par exemple limitées, mais Euvrard a immédiatement vu qu'il disposait de trois grands et solides défenseurs centraux. Une défense à trois avec des latéraux offensifs était donc une évidence.

Simons a remarqué chez Westerlo des opportunités pour former une force offensif solide et c'est ainsi qu'il a agi. De nos jours, de nombreux entraîneurs s'accrochent à "leur" système, mais n'ont pas les joueurs pour le mettre en place. Actuellement, c'est pourtant ce qui fonctionne le mieux.