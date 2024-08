Le Standard se cherchait un nouveau patron défensif, et l'a trouvé avec David Bates : "Ivan Leko est très présent, il ne laisse pas de répit"

Au Standard, David Bates est un nouvel homme fort. Sur le terrain, comme dans le vestiaire, d'ailleurs. Le défenseur central écossais symbolise la solidité retrouvée des Rouches en ce début de saison.

Le clean-sheet contre Malines était le troisième consécutif pour le Standard, seule équipe du championnat à ne pas encore avoir encaissé cette saison. Une solidité défensive symbolisée par l'arrivée de David Bates, nouveau patron de l'arrière-garde des Rouches et une nouvelle fois auteur d'une belle performance, contre ses anciens coéquipiers.

"On a bien défendu. Ces derniers matchs, on a montré que notre bloc défensif était bon, on cherche maintenant des solutions pour créer plus. En équipe, on essaye de gagner en confiance. Beaucoup de jeunes joueurs sont là, de bonnes choses sont à venir."

"Dans ce championnat, très ouvert, c'est difficile de faire des clean-sheets. Le coach veut qu'on soit aussi solide que possible, car on sait qu'on aura des occasions. Je suis confiant, on trouvera des buts.

Les défenseurs du Standard ne se connaissaient pas, mais assurent

Le plus étonnant, probablement, est que la défense centrale du Standard est composée de joueurs qui ne s'étaient jamais rencontrés, il y a moins de deux mois. "On a une bonne défense, bien balancée, et on construit beaucoup là-dessus. Les trois matchs ont été très agréables à jouer, avec Bosko, Ibe et les latéraux qui nous couvrent bien. Tout le monde arrive à se remplacer et à bien se comprendre pendant le pressing."

Ce qui a changé, aussi, au Standard, c'est la mentalité. Comparé à la saison dernière, tous les Rouches se battent pour une seule cause, et ça change tout. "Quand je suis venu ici, je savais que les entraînements seraient intenses. Le coach est très présent, il ne laisse pas de répit et veut tout le monde à 100%, en permanence. On peut voir sur le terrain que tout le monde est agressif et concerné à 100% pour prendre des points."

Après le partage à Genk et la victoire contre Bruges, c'est donc un léger goût amer qui animait les Liégeois. "Cinq points, ce n'est pas assez, on veut gagner tous les matchs. Mais cinq points, trois clean-sheets, c'est un début OK. On construit, on a encore besoin de temps et on espère que les buts vont venir" a conclu David Bates, qui a déjà pris, par la même occasion, une place importante dans le vestiaire de Leko.