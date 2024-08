Romelu Lukaku a-t-il commis une grosse erreur ? Le Diable Rouge aurait refusé un club et attend toujours son bon de sortie

Romelu Lukaku est toujours un joueur de Chelsea, du moins sur papier. Relégué dans le noyau B, il ronge son frein en attendant le Napoli... et aurait éconduit un club anglais intéressé.

Nous sommes bientôt mi-août et Romelu Lukaku n'a toujours pas quitté Chelsea, où il n'est clairement plus le bienvenu. Le club londonien l'a relégué dans le noyau B après son retour de prêt de la Roma, qui n'a de son côté pas cherché à le conserver.

Lukaku n'a qu'une idée en tête : retourner en Italie et plus précisément signer au Napoli, où Antonio Conte l'attend impatiemment. Naples va perdre Victor Osimhen, c'est une (quasi) certitude, et voudrait remplacer le Nigérian par le Belge.

Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a temporisé ce week-end, précisant que le renfort offensif que les Partenopei accueilleront sera "peut-être" Lukaku, mais pourrait également être un autre joueur (lire ici). De son côté, Romelu Lukaku a également d'autres courtisans.

Naples ou rien pour Lukaku ?

En effet, selon les informations d'Il Mattino, quotidien napolitain, Aston Villa aurait également émis une offre auprès de Chelsea pour s'offrir les services du buteur belge. Les Villains seraient prêts à payer le prix demandé par les Blues, à savoir 43 millions d'euros.

Une destination intéressante pour Lukaku, qui retrouverait deux compatriotes - Tielemans et Onana - et disputerait la Ligue des Champions. Mais le média italien affirme que Romelu aurait refusé cette option : tant que ce sera possible, il fera du Napoli sa seule priorité.

Une stratégie risquée, car en attendant, Romelu Lukaku ne participe à aucune préparation, étant écarté du groupe à Chelsea. Déjà peu affûté à l'Euro, il devra rattraper un sacré retard...