🎥 Bras de Badji, mais but validé pour Charleroi : logique ? "Dans ce cas-là, il aurait dû être refusé"

Youssouph Badji avait bien touché le ballon du bras sur le but de Charleroi contre La Gantoise, mais ne pas annuler celui-ci était la bonne décision. Dans sa review du début de semaine, le département des arbitres a donné les explications.

Il a fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour connaître le dénouement, au Mambourg. Le Sporting Charleroi s'est imposé sur l'une des dernières actions de la partie contre La Gantoise, sur un but de Daan Heymans.

Un but qui a fait parler, dans le nord du pays. Il est vrai que Youssouph Badji touche le ballon du bras au départ de l'action. Mais, dans le "under review" du département des arbitres, Jonathan Lardot est arrivé avec une explication claire.

"Le ballon revient sur le bras de Badji, qui est dans une position naturelle et ne doit donc pas être pénalisé. Si le joueur de Charleroi avait marqué immédiatement après le contact avec le bras, le but aurait été refusé."

"Ici se produit une deuxième action : un joueur de Charleroi récupère le ballon et marque. Ce n'est pas la même action, donc le but doit être accordé." But logique, donc, pour les Carolos !