Surprenant : cité partout en Europe, Johan Bakayoko a seulement reçu l'offre d'un seul club...qu'il a refusée !

La saison dernière a été celle de l'explosion pour Johan Bakayoko. Le jeune ailier droit de 21 ans a été très performant, marquant 14 buts et donnant 14 assists.

Malgré ses très bonnes prestations, le sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco ne l'a presque pas fait jouer lors du dernier Euro. Il semble que Bakayoko possède encore une certaine marge de progression.

Au vu de cela et de son grand talent, Bakayoko intéresse de très nombreux clubs du top européen. Il est notamment cité au FC Barcelone, Liverpool, ou le Bayern de Munich.

Cependant, comme le révèle le journaliste belge Sacha Tavolieri, la seule offre concrète arrivée sur la table du PSV cet été est venue...de Nottingham Forest.

Une offre refusée par le club et le joueur, qui ne veut rejoindre qu'une équipe qui joue le titre. Le PSV discute actuellement avec Bakayoko afin de le prolonger. D'autres offres pourraient arriver d'ici la fin du mercato.

