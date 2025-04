Un joueur d'Anderlecht "anormalement" sur le qui-vive pour la finale de la coupe : le match le plus important de sa carrière ?

Colin Coosemans a rappelé à ses coéquipiers leurs devoirs ces dernières semaines. Il l'a fait aussi ces dernières années, mais après tant de rencontres sur le banc, avoir soudain plus d'autorité en tant que capitaine et joueur clé fait que tout le monde l'écoute.

Ces dernières saisons, tout le monde d'accordait à répéter à quel point Coosemans était important dans le groupe d'Anderlecht, même en tant que troisième gardien. Maintenant qu'il est titulaire, le portier du Sporting a même reçu le brassard de capitaine après la blessure de Jan Vertonghen.

Pour beaucoup, c'est juste un morceau de tissu, mais pas pour Coosemans. Il prend très au sérieux la responsabilité supplémentaire qui en découle. Après les trois défaites en début des Play-offs de la Champions, il a fini par perdre son calme. Et cela a impressionné, car habituellement, il explique tout calmement.

La finale de la Coupe de Belgique approchant à grands pas n'y est sans doute pas anodine : "Il est sur ses gardes plus encore que de coutume", entend-on du côté de Neerpede. Logique, car Coosemans n'a encore rien gagné. Lui aussi aspire à ce premier trophée dans sa carrière. Dimanche pourrait être la consécration après cette saison aussi exceptionnelle qu'inattendue en ce qui le concerne.

Rentrer dans l'histoire du club

Voir un garçon qui a alterné entre le banc, la tribune et même les RSCA Futures pendant trois saisons devenir l'homme qui soulève le premier d'Anderlecht depuis huit ans serait un symbole fort. Dans une sélection pleine de jeunes talents et de performances irrégulières, il est apparu comme un phare d'une stabilité rare. Que ce soit en phase régulière ou en Playoffs, il n'a cessé de rassurer.

Avec désormais 17 clean sheets cette saison, Coosemans se rapproche même des statistiques de l'année de champion 2016-2017, lorsque Frank Boeckx était parvenu à garder sa cage inviolée lors de 18 matchs. Coosemans et sa défense ont à nouveau maintenu le zéro lors des trois derniers matchs — quelque chose qui ne s'était produit qu'une seule fois cette saison, sous David Hubert.

Continuer la série ne sera pas une sinécure. Dimanche, c'est le Club de Bruges qui attend les Mauves avec le costume de grand favori. Coosemans voudra s'inspirer d'une autre finale disputée il y a peu et marquée de son empreinte par un gardien belge. Aux Pays-Bas, Jari De Busser est devenu le héros de la finale de la coupe pour Go Ahead Eagles contre l'AZ. Là aussi, personne ne pensait que Go Ahead Eagles avait une chance. Mais un gardien y croyait différemment.

L'ancien portier de La Gantoise, où il était l'un des compagnons de galère d'un certain...Colin Coosemans pendant deux ans (six matchs joués à eux deux) a détourné huit tirs, avec quelques parades de très haut vol, avant de faire la différence aux tirs au but en détournant deux envois. Coiln Coosemans en fera-t-il autant au Stade Roi Baudoin ?