Le rival de Thibaut Courtois va-t-il se résigner et aller voir ailleurs ?

Thibaut Courtois est là pour rester au Real Madrid, qui souhaiterait lui offrir un nouveau contrat jusqu'en 2028. De quoi pousser Andriy Lunin vers la sortie.

Thibaut Courtois (32 ans) arrive en fin de contrat en juin 2026. Autrement dit : en théorie, cet été, des clubs pourraient tenter d'aller le subtiliser au Real Madrid, puisque dans un peu plus d'un an, le meilleur gardien du monde serait gratuit.

Mais ça, c'est la théorie : le Real n'a ni l'intention de se séparer de Courtois, ni de le laisser filer en 2026 dans la foulée de la Coupe du Monde. Des discussions seraient en cours pour une prolongation jusqu'en 2028 (lire ici).

Ce n'est pas une surprise : Courtois est encore en pleine forme et les gardiens de but restent au sommet de leurs capacités plus longtemps que les joueurs de champ. Cela signifie que Andriy Lunin pourrait décider d'aller voir ailleurs, lassé par son rôle de n°2.

Selon Marca, l'Ukrainien, qui est encore sous contrat jusqu'en 2030, pourrait en tout cas compter sur un prétendant insistant. Cette saison, Galatasaray aurait en effet poussé pour recruter le n°2 du Real Madrid, sans succès jusqu'ici.

Un prêt pourrait être la solution idéale pour Andriy Lunin, qui a déjà été envoyé à Leganes, Valladolid et Oviedo depuis sa signature en 2018 mais n'a plus quitté son rôle de l'ombre à Madrid depuis 2020 maintenant.