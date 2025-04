🎥 "On avait tous peur parce que personne ne disait rien" : le récit poignant d'Ivan Leko sur la disparition de François Sterchele

Malgré sa disparition il y a 17 ans, François Sterchele est encore dans toutes les mémoires. Les joueurs de l'époque du Club de Bruges s'en souviennent comme si c'était hier.

Toujours honoré par les supporters du Club de Bruges à chaque 23e minute, François Sterchele est l'objet d'un film, Sterchele 23, produit par les cinéastes Joeri Devuyst et Koen Frans pour le compte de DAZN. Plusieurs témoins privilégiés tels que Guido Brepoels, Jacky Mathijssen, Dante Brogno, Hernan Losada, Stijn Stijnen, Karel Geraerts et Ivan Leko ont accepté de partager leurs souvenirs.

DAZN en a publié un trailer, avec notamment le témoignage de Karel Geraerts : "Je ne sais plus quelle heure il était. 4h ? 4h30 ? Aucune idée. J’ai reçu un appel de Stijn Stijnen, qui me disait de regarder le télétexte. Je lui ai demandé ce qu’il voulait que je fasse sur le télétexte à cette heure, il m’a répondu d’aller voir. J’allume la télé, et puis je vois".

Une onde de choc toujours palpable

Stijnen était lui aussi sous le choc : "Je me suis levé directement, je me suis habillé. Je ne suis pas allé au Club, mais chez Gaëtan Englebert. Lui aussi était déjà levé, il avait été mis au courant par quelqu’un. On est restés là assis, à regarder le télétexte sans rien dire pendant une demi-heure".

Quant à Ivan Leko, il ne savait pas encore que l’impensable était survenu lorsqu’il a rejoint ses coéquipiers : "En me garant, j’ai senti que quelque chose n’allait pas. On le sent. Et ils ont dit que quelque chose de grave était arrivé à François. Ils n’ont pas dit quoi. On avait tous peur parce que personne ne disait rien. Mais ces silences et ces signaux vous font sentir que ce n’est pas bon".

On entendait une mouche voler : "Ce matin-là a été très compliqué dans le vestiaire. On était tous bouleversés, on n'y croyait pas. Tout le monde était abattu", conclut Geraerts. Lors du match qui a suivi, le Jan Breydelstadion a rendu un vibrant hommage à son joueur, parvenant tout de même à battre Westerlo 4-0. Ivan Leko était notamment apparu très ému après avoir ouvert le score.