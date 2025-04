L'un des plus gros transferts sortants du prochain mercato ne sera pas réinvesti dans le sportif : plongée dans les finances d'un club sous pression

Hein Vanhaezebrouck s'étonnait dans Het Nieuwsblad que La Gantoise n'ait plus d'argent après la vente de Malick Fofana, Gift Orban et Hugo Cuypers, qui ont rapporté plus de 30 millions d'euros. Et pourtant, c'est une réalité qui va durer un certain temps.

Tsuyoshi Watanabe pourrait rapporter gros à La Gantoise grâce à l'intérêt de Feyenoord. Les Rotterdammers devront débourser 10 millions d'euros pour le défenseur japonais, unanimement considéré comme l'un des meilleurs de la Pro League.

Une somme considérable, mais qui ne sera pas réinvestie dans le fonctionnement sportif. L'exercice 2023-2024 s'est clôturé sur un bénéfice net d'environ 4 millions d'euros, mais l'année précédente, c'était une perte de 19,2 millions d'euros après le rachat par Sam Baro. Il rêve que le club devienne autonome.

Ce bénéfice est principalement dû au changement de cap qui a suivi le rachat du club par Baro à l'été 2023. Le nouveau propriétaire a investi des capitaux personnels et a mis en place une politique financière plus stricte. Les joueurs plus jeunes avec des salaires plus bas et une valeur de revente plus élevée ont été favorisés, tandis que les contrats coûteux ont été réduits.

Les importantes ventes de joueurs ont donné un peu de répit, mais Baro a dû procéder à une augmentation de capital. Malgré tout, Gand continue de faire face à une perte d'exploitation structurelle d'environ 10 millions d'euros par saison. Sans transferts, le club terminerait donc chaque année dans le rouge.

Qui peuvent-ils encore vendre?

Le transfert de Watanabe couvrira en grande partie cette perte d'exploitation. Le problème est que Gand aura encore besoin de transferts pour établir un budget décent pour la saison prochaine. Les joueurs les plus précieux après Watanabe sont Mathias Delorge - qu'ils ne veulent pas perdre - et Archie Brown, pour lequel il y a peu d'intérêt.

Ils ne veulent pas non plus se séparer de Jordan Torunarigha...qui arrive en fin de contrat et ne veulent pas non plus se passer de Dante Vanzeir après seulement une demi-saison. Il reste donc Omri Gandelman, qui pourrait rapporter un peu d'argent. Gand doit se reconstruire et devra donc faire preuve de créativité avec son effectif.

En effet, malgré les économies, Gand est toujours confronté à une masse salariale d'environ 40 millions et le stade leur coûte encore 6,5 millions d'euros par an. Il est donc possible que Gand doive à nouveau s'adapter. Dans ce cas, attirer des jeunes talentueux financièrement intéressants deviendra encore plus crucial. Et ce n'est pas l'absence plus que probable de la Coupe d'Europe qui arrangera la situation.