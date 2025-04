Serge Gumienny tacle l'arbitrage en Belgique : "Ils vont quand même devoir trouver une explication pour ça"

Le week-end a été compliqué pour l'arbitrage belge, un constat partagé par Jonathan Lardot lui-même. Les erreurs s'accumulent et risquent d'impacter la lutte pour le titre. De son côté, l'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots.

Ce week-end n’a pas été de tout repos pour le corps arbitral belge. Plusieurs décisions discutables, parfois même flagrantes, ont été prises sur des phases importantes, suscitant de vives réactions dans les médias et sur les terrains. Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, a reconnu des erreurs évidentes, notamment dans des matchs à fort enjeu (lire ici).

La VAR, censée corriger ces situations, est également pointée du doigt. Son manque d’intervention dans certains cas soulève des questions sur sa cohérence et son efficacité. Dans la course au titre, chaque point compte, et des décisions mal arbitrées peuvent avoir des conséquences majeures sur le classement final.

L’ancien arbitre Serge Gumienny ne cache pas sa déception. Dans Het Belang van Limburg, il déclare. "Avant les Play-offs, j’ai dit que je pensais que les arbitres évolueraient au même niveau que les joueurs, et qu’il n’y aurait donc pas beaucoup de points de discussion. Mais cette année, c’est quand même décevant."

Gumienny estime que le Département des arbitres doit se pencher sérieusement sur la situation actuelle. Pour lui, cette accumulation de polémiques est inhabituelle et nécessite des explications. "Je suis surpris qu’il y ait beaucoup plus de discussions sur l’arbitrage que ces dernières années. Ils vont quand même devoir trouver une explication pour ça", souligne-t-il.

Cette nouvelle vague de critiques tombe alors que la fin de saison approche et que les enjeux sont cruciaux pour de nombreux clubs. Entre les Play-offs pour le titre et ceux pour le maintien, l’arbitrage devra retrouver rapidement son niveau pour éviter de nouvelles polémiques. Le Département des arbitres est désormais attendu au tournant.