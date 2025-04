Bientôt un candidat en moins dans la course au titre ? "Il a fait des mauvais choix et en paie le prix fort"

Genk est à la peine dans ces Playoffs. L'équipe est dos au mur dans l'optique de son objectif majeur de la saison.

Autoritaire leader de la phase régulière du championnat, Genk n’est plus que troisième des Playoffs. L’équipe est dans le dur avec ce bilan récent d’un point sur douze. Sortir de cette spirale négative ne sera pas une tâche aisée puisque le Racing se rend à l’Union, dans un match qui ressemble à une dernière chance dans la lutte pour le titre.

Avant les Playoffs, Genk avait lancé une campagne ‘Strive for five’, en référence au cinquième titre tant espéré : "C’est une période difficile. Il y a des joueurs qui tiraient leur équipe il y a quelques semaines et qui n’y sont plus. Karetsas n’y est pas lorsqu’il débute et n’a pas envie de jouer lorsqu’il sort du banc", explique Philippe Albert sur la RTBF.

Retenir les leçons d'il y a deux ans

Les Limbourgeois doivent se reprendre s’ils veulent encore y croire : "Fink a fait des mauvais choix et paie le prix fort. Son message doit désormais être clair. Tout le monde parle de l’Union et de Bruges. À Genk de gagner les quatre matchs et ils seront champions. Je ne les enterre pas".

Pour cela, il faudra monter de la personnalité : "Ça manque d’un leader ou de guerriers. Il doit y avoir une réaction de la part de Genk. Lorsque ça ne va pas bien dans le jeu, il faut répondre physiquement".

Si le Racing veut se rassurer, il peut se rappeler qu’en cas de sans-faute lors des quatre derniers matchs, il sera assuré d’être sacré champion de Belgique. Mais pour cela, il faudra sortir son bleu de travail.