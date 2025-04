"Quand on m'a contacté pour faire ce spot..." : les dessous des retrouvailles remarquées entre Eden Hazard et Georges Leekens

Eden Hazard et Georges Leekens sont réapparus côte à côté face à la caméra pour tourner un spot publicitaire. L'ambiance était plutôt détendue.

Nous vous en parlions ce matin, quinze ans après le hamburger-gate qui avait vu Eden Hazard filer manger dans un fast food avant même la fin du match, le thème a servi de campagne à Jupiler. On y voit symboliquement Georges Leekens, le sélectionneur de l'époque, apporter son burger à Eden. Avec "Les Belges Savent Pourquoi" en guise de slogan pour réunir les deux hommes.

"Oh, vous savez, on m’en parle encore très souvent de cette affaire. Pourtant, avec Eden, on avait rapidement réglé ça à l’époque avec une bonne discussion, dans le respect. Alors, quand on m’a contacté pour faire ce spot il y a quelques semaines, j’ai tout de suite accepté", explique Leekens au journal Le Soir.

Comme Leekens, Eden découvre les joies de la retraite

Notre ancien entraîneur fédéral a également parlé des coulisses du tournage : "Ça s’est passé dans un studio à Madrid, où Eden vit toujours. Je suis parti un lundi matin et suis rentré le lendemain. C’était fantastique, il y avait 45 personnes autour de nous, dont son frère Kylian. On pensait que ça nous prendrait quatre heures, mais c’était en boîte en une heure et demie".

Tout cela s’est déroulé dans la bonne humeur : "Ça faisait environ dix ans qu’on ne s’était pas vu, on était très content de se retrouver. Malgré les années, Eden n’a pas changé. Il a 34 ans et est père de cinq enfants mais il reste un gosse".

Leekens a gardé son sens de la formule : "Regardez le jongler avec une canette de bière…Il est tellement naturel, même devant les caméras. Je lui ai dit : 'Eden, tu devrais être à Hollywood ' Ça l’a fait rire mais ça ne fait pas partie de ses plans. Et quand je lui ai demandé s’il n’aurait pas pu continuer à jouer, il m’a répondu que physiquement et mentalement, il n’aurait pas su".