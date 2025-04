Une première depuis dix ans pour La Gantoise ? Hein Vanhaezebrouck n'est qu'à moitié surpris et règle ses comptes

La Gantoise a du souci à se faire. L'équipe est en fâcheuse posture et cela pourrait avoir des conséquences sur le business model du club.

Après la double défaite contre Anderlecht, La Gantoise est seule dernière des Champions Playoffs. La situation est préoccupante pour les Buffalos, car la quatrième place semble presque impossible à atteindre.

Cela signifierait donc pas de football européen. Est-ce vraiment grave pour la situation des Gantois ? "Qu'est-ce que grave signifie ?", nuance Hein Vanhaezebrouck en rigolant. HVH sait de quoi il parle : La Gantoise a toujours réussi à atteindre le football européen lors des dix dernières saisons, dont bon nombre de campagnes avec Vanhaezebrouck sur le banc, même s'il fallait passer par la Coupe ou les Europe Playoffs.

"On m'a toujours dit qu'il était financièrement nécessaire de jouer en Europe, donc nous nous assurions que cela se produise chaque année", se souvient-il dans Het Nieuwsblad. "Cela apportait toujours quelques millions. Et les joueurs sont plus exposés, leur valeur augmente. Nous avons vendu beaucoup".

Quel est le réel état des finances gantoises ?

Le consultant se pose néanmoins des questions sur son ancien club. "J'ai lu dans un communiqué que le club serait presque mort si Sam Baro n'était pas venu. Cela m'a surpris, et pas seulement moi. Ils ont essuyé des pertes, mais l'exercice précédent a quand même été bénéficiaire ?", s'interroge-t-il.

HVH est d'autant plus sceptique, que les gros transferts sortant, c'est lui qui en a pâti : "Si, à l'été 2023, vous avez l'occasion de vendre Gift Orban pour 25 millions d'euros, que vous avez un entraîneur qui insiste pour le faire et que vous refusez, je ne peux pas imaginer que la faillite soit imminente. Donc, affirment-ils maintenant que les sauveteurs de l'époque ont laissé le club dans un pire état que lorsqu'ils l'ont repris ?" conclut-il, faisant référence à Ivan De Witte et Michel Louwagie.