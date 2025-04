Le Standard sauvera-t-il l'un de ses anciens joueurs ? L'appel à l'aide qui fait froid dans le dos

Jeff Louis vit des instants très délicats en Haïti. L'ancien attaquant du Standard veut sortir de là à tout prix.

Nous vous en parlions hier, Jeff Louis vit dans la peur en Haïti. La situation sécuritaire et humanitaire est critique : depuis des semaines, des bandes armées luttent contre le gouvernement et auraient pris le contrôle de 85% de l'île. Retourné au pays, Jeff Louis avoue "avoir peur de mourir".

Le journal L’Équipe est parvenu à le joindre aujourd’hui et les dernières heures ont été particulièrement stressantes, l’ancien attaquant a dû fuir sa maison : "Je n'ai même pas pris une valise, c'est allé tellement vite, on ne pouvait rien espérer. C'était juste pour sauver notre vie, quoi ! On ne sait pas ce qu'il se serait passé mais des gens sont morts, alors ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre".

Jeff Louis et ses proches ont trouvé refuge dans un hôtel. Il ne peut plus quitter le pays car son titre de séjour a été annulé : "C'est la survie. C'est tellement compliqué. Quand je n'aurai plus d'argent et que je ne pourrai plus payer l'hôtel, si je ne peux pas retourner chez moi, ça va être difficile".

Un appel à ses anciens clubs

La situation est grave : "C'est pour ça que je lance un appel au secours auprès de mes anciens clubs. J'essaie de voir avec Nancy mais, au club, personne ne me répond, personne ne m'aide. Je pensais qu'eux ou Le Mans allaient m'aider mais pour le moment, il n'y a rien".

Il ne cracherait pas non plus sur un coup de main de la part du Standard ou d’un autre de ses anciens clubs : "S'ils pouvaient me donner un contact à la préfecture, pour avoir des papiers, même pour seulement un an. Je suis bloqué, je ne peux pas faire de demande. Et c'est chaud. De jour en jour, les bandes s'approchent davantage".