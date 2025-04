"Quand on se fait couper l'herbe sous le pied..." : David Hubert sans langue de bois sur son départ surprise d'Anderlecht

David Hubert ne s'attendait sans doute pas à officier comme consultant pour RTL durant les Playoffs. Il est revenu à cette occasion sur son licenciement soudain à Anderlecht.

C’est sur LinkedIn que David Hubert est revenu pour la première fois sur son C4 à l’issue de la phase classique des Playoffs. Depuis son départ inattendu, l’ancien entraîneur d’Anderlecht a retrouvé de l’embauche avec un retour dans l’ombre et une première mission l’envoyant à l’autre bout du monde.

Ce soir, il était de passage sur le plateau d’RTL comme consultant pour analyser la demi-finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG. Mais il est également revenu sur ce 20 mars où Anderlecht lui a signifié la fin de la collaboration.

"Si je suis remis de cette annonce ? Il y a très peu d’entraîneurs qui se font remercier après une victoire 3-0. Ce n’est pas facile à accepter car on n’est pas sur la même longueur d’ondes à ce moment-là", explique Hubert.

Tout s’écroule

L’ancien milieu de terrain savait que tout n’était pas parfait dans l’équipe mais ne s’attendait pas à sauter juste avant les Playoffs, surtout avec la finale de la Coupe de Belgique en ligne de mire : "On est dans un focus vers cette fin de championnat, juste avant les Playoffs. On avait tout fait pour préparer un maximum ces dix matches mais aussi la finale de la Coupe. Quand on se fait couper l'herbe sous le pied, ça fait toujours mal".

David Hubert ne se veut toutefois pas négatif : "Ce furent en tout cas des mois très intenses, où on a dû jongler entre le championnat, l’Europa League et la coupe. On sait à quel point Anderlecht aspire à un titre. Pour nous, se qualifier pour la finale de la coupe était un objectif principal. Je connais bien le groupe. S’ils sont tous au meilleur de leur forme, ils auront la possibilité de faire quelque chose de bien".