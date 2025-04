Déjà prêt à faire le grand saut ? Le PSG en pince pour l'un des joueurs phares des Playoffs

Le PSG a des vues sur le championnat belge. Les Parisiens comptent passer à l'action pour Ardon Jashari.

À son arrivée, Ardon Jashari suscitait des doutes au Club de Bruges. La direction avait tout de même déboursé six millions. Et derrière toute l’élégance de son pied gauche, certains se demandaient s’il parviendrait à s’illustrer lorsque le rythme augmenterait face à des adversaires d’un certain calibre.

Le milieu de terrain suisse a répondu de la meilleure des manières. Comme bon nombre de ses coéquipiers, ses prestations majuscules sur la scène européenne ont fait grimper sa cote de plusieurs millions (il est désormais estimé à 25 briques) et attisé l’appétit de ses prétendants.

Jashari dans la cour des grands ?

Parmi les candidats, on compte désormais le PSG. Son directeur sportif Luis Campos était présent en Belgique (pour assister à Genk – Antwerp, mais aussi à Union – Bruges). Le Portugais était notamment présent pour Konstantinos Karetsas et Maxim De Cuyper mais Het Nieuwsblad annonce qu’il a été ébloui par les qualités de Jashari.

L’intérêt est qualifié de concret : le PSG n’aurait pas encore entamé les discussions mais devrait le faire dans le courant de la semaine prochaine. Les négociations devraient prendre un certain temps.

En effet, le Club de Bruges n’est pas en position de faiblesse : Jashari n’est arrivé que l’été dernier, les finances des Blauw en Zwart se portent bien, le joueur dispose encore de quatre ans de contrat en Venise du nord.