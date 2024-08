Bon sang ne saurait mentir : le fils de Ronaldinho signe en Angleterre

Joao Mendes : ce nom ne vous dit peut-être rien, il s'agit pourtant du fils de Ronaldinho. A 19 ans, le Brésilien suit les traces de son père en lancant lui aussi sa carrière professionnelle.

L'ailier droit a été formé à Cruzeiro avant de poursuivre son écolage du côté du FC Barcelone (où Ronadinho a évolué pendant cinq ans).

Joao Mendes vient de quitter les U19 du club catalan pour signer à Burnley. Les Clarets ont annoncé la signature du jeune brésilien jusqu'en 2026.

Nul doute que les comparaisons ne manqueront pas avec son illustre paternel, d'autant qu'ils évoluent au même poste.

🟣🇧🇷 Ronaldinho’s son João Mendes has signed in as new Burnley player. pic.twitter.com/NV5Uqpq1ib