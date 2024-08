Brian Riemer sous le charme de sa nouvelle recrue : "Il a le niveau pour la Premier League, il sera dans le onze"

Mathias "Zanka" Jorgensen fait forte impression pour ses premiers jours à Anderlecht. Il sera déjà présent en défense contre Malines.

C'est un Brian Riemer souriant qui s'est présenté en conférence de presse. Il faut dire qu'avec Mathias Jorgensen, dit "Zanka", le T1 Anderlechtois a enfin la solution qu'il attendait tant en défense.

"Je connais Zanka depuis ses 18 ans, de l'époque du FC Copenhague. Après cela, j'ai également travaillé avec lui à Brentford. C'est tout simplement un défenseur central très fort. C'est aussi un leader qui prend beaucoup de responsabilités et rend les autres garçons meilleurs" a commencé Riemer.

La détermination du nouveau venu semble bien présente : "Il a quitté Londres jeudi matin à 4 heures du matin pour prendre le train pour Bruxelles et nous avons immédiatement réussi à l'intégrer à l'entraînement. Comme je le connais et qu'il a participé à deux entraînements avec l'équipe, Zanka sera titulaire contre Malines".

Une défense de plus en plus expérimentée

Pour Riemer, les 34 printemps de Zanka ne sont pas un problème, au contraire : "Peut-être dans le passé, mais dans le football moderne, les défenseurs centraux sont à leur meilleur entre 29 et 34 ans. Ils sont physiquement hautement qualifiés et possèdent l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour tout évaluer correctement. Regardez Bonucci ou Pepe qui ont même joué au football jusqu'à plus de 40 ans. C’est pourquoi je suis très content de pouvoir compter sur Zanka dans le noyau".

Brian Riemer a donc annoncé la couleur : Mathias Jorgensen pourra guider Jan-Carlo Simic contre Malines, cela permettra de replacer Leoni dans l'entrejeu. Son arrivée pourrait également signifier un séjour sur le banc pour Simic au retour de Jan Vertonghen.