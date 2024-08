Ivan Leko analyse les progrès d'Isaac Price, un nouveau cadre qui veut rester au Standard : "Avant, c'était seulement un talent capable de jouer au foot"

Isaac Price a confirmé son souhait de rester au Standard, ce vendredi en conférence de presse. Une nouvelle qui ne manquera pas de ravir Ivan Leko, qui a fait du jeune Nord-Irlandais l'un de ses cadres, dans le vestiaire comme sur le terrain.

Au Standard, on le sait, tous les joueurs ou presque du noyau sont potentiellement à vendre d'ici à la fin du mercato. Les supporters des Rouches prient pour ne pas voir partir leurs meilleurs éléments dans les dernières heures du mercato, et ont eu quelques sueurs froides, récemment, concernant Isaac Price.

Le milieu de terrain nord-irlandais était courtisé, en Angleterre, et il se murmurait déjà qu'il pourrait ne pas disputer la saison à Sclessin. Des rumeurs qui sont rapidement retombées, et qui ont été (une ultime fois ?) repoussées par le principal intéressé, ce vendredi en conférence de presse.

Je veux rester au Standard, et le Standard veut que je reste"

"Je suis ici, cette saison. Ma concentration a toujours été sur le Standard depuis mon retour de vacances et la pré-saison. Rien n'a changé. Et la manière avec laquelle on a commencé le championnat ne me donne pas envie de partir."

"Je veux rester au Standard, et le club a dit qu'il voulait que je reste aussi. Ils pensent que je devrais rester ici pour mon développement, donc je ne vois pas un départ arriver. Et en cas de grosse offre ? Je ne pense pas que le Standard acceptera une offre pour moi."

Isaac Price, un joueur tellement important pour Ivan Leko

Convaincant dans ses propos, le joueur de 20 ans semble persuadé que le Matricule 16 ne le vendra pas, même si une proposition alléchante arrive sur la table. Une nouvelle qui ne manquera pas de faire plaisir à Ivan Leko, qui a commenté les progrès de son joueur depuis leur rencontre au mois de janvier.

"Il a fait beaucoup de progrès. C'est un joueur que je ne connaissais pas avant, c'était seulement un talent qui pouvait jouer au foot. Il est maintenant beaucoup plus stable, j'ai beaucoup de confiance en lui."

Isaac fait partie des joueurs avec lesquels on parle beaucoup, il est très intelligent"

"Si on perd le ballon, il fera tout défensivement. Il comprend aussi bien le jeu offensivement et il a fait beaucoup de progrès physiquement, il parcourt plus de 12 kilomètres par match. C'est important pour lui et sa confiance de jouer semaine après semaine. Il faut qu'il reste humble et qu'il continue à bien travailler. On peut encore attendre beaucoup de choses intéressantes de sa part."

Isaac Price, c'est un incontournable aux yeux de Leko. Malgré son jeune âge et en raison de la situation actuelle, le médian arrivé l'été dernier fait déjà partie des cadres. "J'aime avoir des joueurs intelligents, qui comprennent le jeu, et c'est son cas. Avec Aiden (O'Neill), David (Bates) et Marlon (Fossey), il fait partie des joueurs qui donnent du leadership. On parle beaucoup avec ces quatre joueurs, ils comprennent, regardent et anticipent bien."